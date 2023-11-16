США обсуждают создание безопасных зон в Газе

Соединенные Штаты ведут переговоры с Израилем, ООН и Египтом о создании безопасных зон внутри Газы, чтобы как можно лучше обеспечить защиту мирных палестинцев на юге сектора Газа. Как передает The Times of Israel, об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Миллер подчеркнул, что эти безопасные зоны имеют критическое значение, учитывая решительное противодействие региональных лидеров идее эвакуации палестинцев из Газы.