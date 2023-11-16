Помощник президента: Азербайджан стремится к нормализации отношений с Арменией

Азербайджан стремится к миру и нормализации двусторонних отношений с Арменией. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в соцсети X.

В своей публикации он заявил о создании Азербайджаном модели для разрешения одного из самых затяжных конфликтов в Евразии.

Гаджиев раскритиковал ОБСЕ и Минскую группу за их неудачи в урегулировании Карабахского конфликта, отметив, что миссия Минской группы была нацелена на поддержание и продолжение оккупации Армении против Азербайджана, упомянув при этом, что Соединенные Штаты были одной из стран-сопредседателей этой группы.

"Эта глава военной оккупации и несправедливости уже закрыта. Таким образом, повестка дня Азербайджана сейчас направлена на установление мира и нормализацию двусторонних отношений между Арменией и Азербайджаном. Но любое мирное взаимодействие требует, чтобы обе стороны сыграли свою роль, и Армения также должна выполнить свою роль и продемонстрировать добрую волю. Теперь в нашем регионе возникли новые реалии и статус-кво. Эти новые реалии основаны на справедливости, законности и легитимности", — подчеркнул Гаджиев.