Помощник президента: Азербайджан стремится к нормализации отношений с Арменией

В своей публикации он заявил о создании Азербайджаном модели для разрешения одного из самых затяжных конфликтов в Евразии.

Гаджиев раскритиковал ОБСЕ и Минскую группу за их неудачи в урегулировании Карабахского конфликта, отметив, что миссия Минской группы была нацелена на поддержание и продолжение оккупации Армении против Азербайджана, упомянув при этом, что Соединенные Штаты были одной из стран-сопредседателей этой группы.

"Эта глава военной оккупации и несправедливости уже закрыта. Таким образом, повестка дня Азербайджана сейчас направлена на установление мира и нормализацию двусторонних отношений между Арменией и Азербайджаном. Но любое мирное взаимодействие требует, чтобы обе стороны сыграли свою роль, и Армения также должна выполнить свою роль и продемонстрировать добрую волю. Теперь в нашем регионе возникли новые реалии и статус-кво. Эти новые реалии основаны на справедливости, законности и легитимности", — подчеркнул Гаджиев.

Azerbaijan seeks peace & normalised bilateral relations with Armenia, says Presidential aide Hikmat Hajiyev



Azerbaijan has established model of resolution of one of the most prolonged conflicts on the wider map of Eurasia.



The OSCE has failed to resolve the conflict, although…