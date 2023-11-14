Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 00:07

Комитет по социальным, гуманитарным и культурным вопросам Генеральной Ассамблеи ООН («Трехсторонний комитет») поддержал шесть проектов резолюций, в том числе о ситуации с правами человека на оккупированных территориях Украины, Сирии, Ирана, Мьянмы и Северной Кореи. Из опубликованных пресс-службой ООН материалов о проведенных дискуссиях видно, что Азербайджанская Республика выступала в «Трехстороннем комитете» не только от имени Движения неприсоединения, которое она в настоящее время возглавляет, но и непосредственно от своего имени.

В ходе обсуждения проектов резолюций о положении с правами человека в Сирии, Иране, Мьянме и Северной Корее представитель Азербайджана отметил, что его страна выступает против проведения «Трехсторонним комитетом» дискуссий по правам человека в отдельных странах, поскольку такой подход нарушает суверенитет стран-участниц. Выступая от имени всего Движения неприсоединения, представитель Азербайджана подчеркнул, что подобная практика является инструментом, использующим в политических целях тему прав человека, а также нарушающим принципы универсальности, беспристрастности, объективности и неизбирательности. Он также подверг сомнению «продолжающуюся практику Совета Безопасности использовать вопросы прав человека ради достижения политических целей некоторых государств», подчеркнув, что «для рассмотрения вопросов прав человека универсальный периодический обзор является основным межправительственным механизмом сотрудничества во всех странах при полном участии соответствующей страны и учете ее потребностей в наращивании потенциала». По словам представителя Азербайджана, вопросы прав человека должны решаться посредством «конструктивного, неконфронтационного, неполитизированного и неизбирательного подхода на справедливой и равной основе, с объективностью и невмешательством во внутренние дела государств, а также с уважением национального суверенитета и территориальной целостности в качестве руководящих принципов».