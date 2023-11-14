Азербайджан об Украине и правах человека наши подробности
Комитет по социальным, гуманитарным и культурным вопросам Генеральной Ассамблеи ООН («Трехсторонний комитет») поддержал шесть проектов резолюций, в том числе о ситуации с правами человека на оккупированных территориях Украины, Сирии, Ирана, Мьянмы и Северной Кореи.
Из опубликованных пресс-службой ООН материалов о проведенных дискуссиях видно, что Азербайджанская Республика выступала в «Трехстороннем комитете» не только от имени Движения неприсоединения, которое она в настоящее время возглавляет, но и непосредственно от своего имени.
В ходе обсуждения проектов резолюций о положении с правами человека в Сирии, Иране, Мьянме и Северной Корее представитель Азербайджана отметил, что его страна выступает против проведения «Трехсторонним комитетом» дискуссий по правам человека в отдельных странах, поскольку такой подход нарушает суверенитет стран-участниц.
Выступая от имени всего Движения неприсоединения, представитель Азербайджана подчеркнул, что подобная практика является инструментом, использующим в политических целях тему прав человека, а также нарушающим принципы универсальности, беспристрастности, объективности и неизбирательности.
Он также подверг сомнению «продолжающуюся практику Совета Безопасности использовать вопросы прав человека ради достижения политических целей некоторых государств», подчеркнув, что «для рассмотрения вопросов прав человека универсальный периодический обзор является основным межправительственным механизмом сотрудничества во всех странах при полном участии соответствующей страны и учете ее потребностей в наращивании потенциала».
По словам представителя Азербайджана, вопросы прав человека должны решаться посредством «конструктивного, неконфронтационного, неполитизированного и неизбирательного подхода на справедливой и равной основе, с объективностью и невмешательством во внутренние дела государств, а также с уважением национального суверенитета и территориальной целостности в качестве руководящих принципов».
После завершения дебатов по проектам резолюций о ситуации с правами человека в этих странах на обсуждение был вынесен проект по Украине, озаглавленный как «Положение с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь».
Посланник Украины представил проект как четкое выражение приверженности его страны основополагающим принципам Устава ООН. Он отметил, что проект, представляемый ежегодно с 2016 года, подчеркивает значительное ухудшение ситуации с правами человека на всех украинских территориях, находящихся под контролем Российской Федерации, и призвал все ответственные государства - члены ООН поддержать Украину.
В ходе обсуждения этого проекта, представитель Азербайджана решительным образом осудил экстремизм, радикализм и сепаратизм во всех формах их проявлений, а также выступил против захвата территорий силой и призвал к разрешению всех конфликтов между государствами-членами посредством политического диалога в соответствии с принципами международного права.
Азербайджанский дипломат заявил также, что официальный Баку полностью поддерживает суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, что было продемонстрировано в ходе голосования по резолюции Генеральной Ассамблеи 68/262 (2014 год) под названием «Территориальная целостность Украины».
По его словам, конфликты на территории Украины должны разрешаться в соответствии с основными принципами Устава ООН, Заключительным актом Хельсинского соглашения и соответствующими резолюциями ООН.
В свою очередь, представитель Грузии выразил глубокую обеспокоенность по поводу систематических и вопиющих нарушений международных прав человека и гуманитарного права в Украине со стороны Российской Федерации.
Он подтвердил непоколебимую поддержку Тбилиси суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, распространяющихся также на ее территориальные воды, и призвал другие делегации присоединиться к защите прав человека и принципов Устава Организации Объединенных Наций.