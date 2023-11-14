Британский боксер Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик устроили потасовку во время битвы взглядов в Эр-Рияде.



Инцидент произошел после пресс-конференции, приуроченной к бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. В ходе традиционной битвы взглядов спортсмены начали агрессивно толкать друг друга лбами, из-за чего охране пришлось разнимать их.

Стало известно, что в феврале состоится объединительный бой между двумя боксерами-тяжеловесами, в котором будут решаться судьбы четырех чемпионских поясов мира по версиям различных профессиональных боксерских организаций.

Бой запланирован на 17 февраля и пройдет в Саудовской Аравии. 35-летний Фьюри является обладателем титула WBC, в то время как 36-летнему Усику принадлежат титулы WBA, WBO и IBF.

Победитель этого поединка станет первым абсолютным чемпионом мира среди тяжеловесов с 1999 года. Изначально бой планировался на 23 декабря, но был перенесен из-за поединка Фьюри с Фрэнсисом Нганну, бывшим чемпионом по смешанным единоборствам (UFC).

Отметим, что последним абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе был британец Леннокс Льюис, победивший Эвандера Холифилда и защитивший свои титулы WBA, WBC и IBF.