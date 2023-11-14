Военные США и Китая будут контактировать

Новые договоренности США и КНР подразумевают, в том числе, возобновление телефонных контактов между командующими на театре военных действий. Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"США и КНР договорились возобновить телефонные переговоры между командующими на театре военных действий. Министр [обороны США Ллойд] Остин приветствует это объявление, и мы встретимся с его коллегой, когда станет известно, кто это. Поскольку эти соглашения были достигнуты только вчера, мы знаем, что нам предстоит поработать с военными КНР, чтобы закрепить эти принципы", — сказала она.