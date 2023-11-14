Джанни Де Бьязи о крупной победе Азербайджана над Швецией

После победы над Швецией (3:0) в предпоследнем отборочном матче Евро-2024 главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи поделился своими впечатлениями.

«Сегодня мы смогли конкретизировать нашу игру, - говорит итальянец. - У нас и в матче с Австрией были моменты, но мы их не использовали. Даже если бы мы играли сегодня еще час, то, думаю, все равно не пропустили бы. Нам противостояла 23-я сборная мирового рейтинга, и мы играли в меньшинстве. Ребята бились, проявили характер.

Хорошо начали игру, удалось забить. После удаления нам пришлось сложно. Но мы показали нашу лучшую игру.

В отличие от матчей с Австрией и Бельгией, сегодня мы использовали свои моменты.

Мы оказались в сложнейшей группе. Будем хорошо готовиться к игре с Бельгией».