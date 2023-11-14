Азербайджан стал членом совета программы ЮНЕСКО

Азербайджан был избран членом Международного координационного совета программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" на 2023-2027 годы. Об этом сообщило постоянное представительство Азербайджана при ЮНЕСКО в социальной сети.

Отмечается, что на членство в Международном координационном совете программы «Человек и биосфера» были предложены кандидатуры пяти стран: Азербайджана, Румынии, Болгарии, России и Украины.

Азербайджан 110 голосами избран членом совета на четыре года (2023–2027).