Парламент Испании утвердил Педро Санчеса на пост премьера

Лидер испанских социалистов Педро Санчес получил поддержку большинства в парламенте Испании для формирования нового правительства. Его кандидатуру одобрили 179 депутатов, включая представителей каталонских сепаратистов, в то время как 171 депутат - в основном из консервативных и ультраправых партий - выступили против.

Поддержка Санчеса в парламенте, как сообщает El Pais, может положить конец четырехмесячному политическому кризису в стране, который начался после того, как Санчес провел внеочередные выборы в ответ на поражение его партии на национальных и региональных выборах.

Для формирования правительства Санчесу потребовалась поддержка сепаратистских партий. Особенно трудными были переговоры с партией экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который настаивал на амнистии для участников попытки провозглашения независимости Каталонии в 2017 году. Правительство социалистов уже предложило законопроект об амнистии, вызвав акции протеста противников амнистии в Испании.

В июне 2017 года Пучдемон объявил о проведении референдума о независимости Каталонии, который состоялся 1 октября и на котором 90% голосовавших высказались за независимость. Однако центральное правительство Испании не признало референдум и его результаты. После подписания Пучдемоном декларации о независимости и последующей приостановки автономии Каталонии испанским премьер-министром Мариано Рахоем Пучдемон уехал в Бельгию и избежал экстрадиции в Испанию, в то время как многие из его соратников оказались за решеткой.