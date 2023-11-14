Издание пишет, что, несмотря на усилия Запада, президент России Владимир Путин продолжает демонстрировать уверенность и контроль над ситуацией. Режим Путина адаптировался к санкциям, сохранив поддержку внутри страны и укрепив связи с Китаем и Индией, что компенсирует потери на европейских рынках. Внешнеполитические успехи Путина распространяются и на другие соседние страны, получающие выгоду от обхода санкций.

Российская экономика, поддерживаемая высокими ценами на нефть и эффективным управлением, справилась с угрозой коллапса. В военной сфере оборонная промышленность страны продолжает демонстрировать высокие показатели производства, в некоторых областях превосходя западные аналоги. Запад же столкнулся с проблемами в расширении своей оборонной промышленности, связанными с бюрократией и нарушениями в цепочках поставок.

Путин, как предполагается, готов к затяжному конфликту, рассчитывая на истощение решимости Украины и западных стран.

В статье Западу предлагается отказаться от ожиданий быстрого разрешения ситуации и сконцентрироваться на долгосрочной стратегии, сходной с политикой сдерживания времен холодной войны. Это включает постоянные санкции, дипломатическую изоляцию России, предотвращение ее вмешательства во внутренние дела других стран и укрепление обороноспособности НАТО.

Кроме того, Запад должен сфокусироваться на долгосрочных целях, таких как поддержка интеграции Украины в Европу и восстановление ее экономики. Основной задачей будет поддержание единства западных стран в условиях попыток России внести раздор, что требует четкой и долгосрочной стратегии сопротивления со стороны Европы, резюмирует издание.