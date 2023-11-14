США вместе с европейскими союзниками разрабатывают план по развертыванию международных миротворческих сил в секторе Газа по завершении войны. Это направлено на усиление давления на Израиль с целью прекращения его военной операции в секторе Газа на фоне увеличения числа жертв среди гражданского населения, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Обсуждающие эту идею чиновники признают, что остаются "большие вопросы относительно того, будет ли такая операция осуществима в Газе", особенно учитывая скептицизм со стороны Израиля, сообщили источники.

Однако чиновники считают, что поднятие вопроса о возможности введения сил ООН может побудить Израиль прекратить свои военные действия в Газе, которые привели к гибели более 11 тыс. человек и гуманитарной катастрофе.

Анонимные израильские чиновники сообщили Bloomberg, что они скептически относятся к эффективности сил ООН и ожидают, что израильские войска смогут свободно входить в Газу и покидать ее "по собственному желанию".