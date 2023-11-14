США оспаривают суверенное право Азербайджана автор передовицы haqqin.az: депутат Самед Сеидов
Несправедливость часто объясняют как грубое злоупотребление доверием. Если исходить из этого посыла, то слушания в Конгрессе США, организованные накануне подкомитетом по европейским делам, можно считать весьма убедительным примером подобного злоупотребления.
И вот что примечательно: при всей изначальной предвзятости американских конгрессменов в вопросе Карабаха, они выглядели сущими либералами на фоне главного докладчика на слушаниях - заместителя госсекретаря США Джеймса О’Брайена, который, по сути, раскрыл планы госдеповской канцелярии и тем самым окончательно подорвал доверие к себе.
США глумились над Ходжалы
Думаю, что эти слушания войдут в «золотой фонд» проявлений субъективизма и необъяснимой предвзятости к Азербайджану, которые, к сожалению, мы довольно часто наблюдаем во внешней политике США.
На сей раз на нашу страну всей мощью навалился Госдепартамент США. Видимо, внешнеполитические провалы этого ведомства слишком глубоки и разрушительны, чтобы признать и тем более исправить их до президентских выборов 2024 года. Отсюда и совершенно безосновательные, надуманные обвинения ведомства Энтони Блинкена в адрес каких угодно государств, включая Азербайджан, ссылки на всевозможные противодействия политике США, на заговоры и интриги - словом, на все что угодно, кроме признания ответственности за ошибочные подходы Госдепартамента к оценкам ситуаций в разных регионах мира, включая Южный Кавказ.
Но давайте все по порядку.
В коллективном сознании азербайджанцев, в ментальности нашего народа навеки осталась не только память о трагедиях, которые мы пережили, но и об отношении к этим ужасающим событиям со стороны других народов и стран. Иными словами, до глубины души прочувствовав боль непоправимых утрат, коснувшихся наших семей и нашей многострадальной Родины, мы испытываем неменьшую боль от отсутствия сочувствия, понимания и справедливости со стороны сильных мира сего.
Не хочу об этом вспоминать, но иначе нельзя: было время, когда народ Азербайджана остался один на один со своим горем. Мы были обречены на страдания, на глубокую, непроходящую депрессию, которая должна была закончиться духовной, а затем и физической смертью нашей нации, нашего государства.
Мы были уверенны, что разлетевшиеся по миру кадры кровавых событий 26-го февраля 1992 года, когда озверевшие банды армянских националистов истребили и искалечили в Ходжалах почти семьсот стариков, женщин и детей, помогут мировому сообществу отделить зерна от плевел, жертв от палачей. Но вместо осуждения за преступления против человечности, совершенных Арменией и марионеточным режимом карабахских сепаратистов, ровно через восемь месяцев, 24 октября 1992-го года, Сенат США принимает 907-ю поправку, фактически наказывающую… Азербайджанскую Республику.
Со стороны Соединенных Штатов это был не просто акт вопиющей несправедливости, это было еще и публичным глумлением над памятью невинных жертв.
А потом весь мир был свидетелем того, как армянские боевики, воодушевленные слепотой международного сообщества, захватывали Кельбаджары и Лачин, разрушали Агдам, стирали с лица земли Физули, Джабраил, Губадлы, Зангелан, вырезали и уничтожали мирное население, превратив в беженцев и вынужденных переселенцев один миллион граждан Азербайджана.
Кровоточащий символ несправедливости
Те же США даже внимания не обратили на две резолюции Совета безопасности ООН 1993-го года, содержавшие требования о немедленном выводе всех оккупирующих сил из Кельбаджарского района и других недавно оккупированных районов Азербайджана. Да и не собирались обращать, поскольку еще до принятия резолюции Совбеза ООН в 1992 году уже была создана Минская группа ОБСЕ как инструмент «узаконивания незаконности» агрессии Армении против моей страны.
Именно поэтому 907-я поправка сохранилась в коллективном сознании азербайджанцев как крайне болезненный, кровоточащий символ несправедливости западного мира к боли, страданиям и оккупации азербайджанского народа. Она нестерпимо саднила душу каждого моего соотечественника еще и потому, что уничтожала нашу веру в справедливость, убивала наши надежды на понимание, сочувствие и сострадание цивилизованного мира.
Я горжусь своим народом, ибо в те трагические дни азербайджанцы не ушли в себя, не озлобились на глухой к их страданиям мир и не замкнулись на собственных проблемах и трагедиях, на что очень рассчитывали наши враги. Мой народ нашел в себе силы и объединился вокруг Ильхама Алиева, который принял на себя историческую миссию возрождения духа и мощи Азербайджана.
Именно президент Ильхам Алиев, продолживший дело своего великого отца, фактически заставил мировое сообщество если и не поддерживать в Азербайджан, то как минимум не мешать его развитию. Не отмена, но приостановка действия 907-й поправки, дискриминирующей Азербайджан, которая продлевалась президентами США каждый год, была одним из наиболее весомых доказательств того, что мировая сверхдержава была вынуждена считаться с новыми реалиями.
Так было на протяжение последних двадцати лет…
Но, как выяснилось, «терпимость» Запада к успехам Азербайджана, к экспоненциальному росту его политического влияния в регионе Южного Кавказа и прогрессу в экономическом развитии имела свои пределы. И этой «красной линией» оказалось… восстановление нашей территориальной целостности, то есть имплементация международно-правовых норм и законов на территории Азербайджанской Республики.
Освободительная 44-дневная война 2020-го года помогла восстановить нашу территориальную целостность, а антитеррористические операции в конце сентября 2023 года позволили водрузить флаг страны в Ханкенди и восстановить полный суверенитет в регионе Карабаха. Что сразу же заставило «прозреть» мировую общественность, которая, судя по всему, не может простить Азербайджану, что он осмелился решить свою судьбу и восстановить историческую справедливость без… участия Запада.
Логика США: «Азербайджан выбрал для атаки удобный момент»
Именно поэтому, судя по стенограмме слушаний в Конгрессе, отношение США к Азербайджану уже не будет прежним, визиты на высоком уровне будут отменены, а действие злополучной 907-й поправки не будет на сей раз приостановлено (хотя окончательное решение может принять только президент Байден).
И весь этот пакет «наказаний» Азербайджана, по словам Джеймса О’Брайена, предложен Госдепартаментом США только для того, чтобы принудить нашу страну к… миру.
Я не оговорился: это не Армению, которая 30 лет держала под оккупацией нашу страну, превратил в ад цветущий Карабах и изгнала с родных мест миллион моих соотечественников, собираются наказывать Соединенные Штаты, а Азербайджан.
Надо сказать, что логика Джеймса О’Брайена, представлявшего на слушаниях в Конгрессе внешнеполитическое ведомство США, выглядела настолько несостоятельной, что это вызвало резонные вопросы конгрессменов. К примеру, один из них поинтересовался, почему Азербайджан, обеспечивший себе и военный, и дипломатический успехи, предпринял в Карабахе в сентябре антитеррористическую операцию. Зачем ему это было нужно?
Ответ О’Брайена может пополнить собой сборник «перлов» дипломатической демагогии: он не стал рассказывать конгрессменам о незаконных вооруженных формированиях Армении, которые Ереван отказывался выводить из Карабаха, о продолжавшихся даже после капитуляции сепаратистов актах террора и минирования территорий, он даже не стал упоминать о так называемых «президентских выборах в Арцахе», проведенных сепаратистами в разгар переговоров с представителями руководства Азербайджана…
Не мудрствуя лукаво, Джеймс О’Брайен попросил конгрессменов… не заставлять его обращаться к истории вопроса, в которой, по его мнению, Азербайджан выбрал для военной атаки удобный для себя момент.
Впрочем, поражает не только это. Заместитель госсекретаря США либо не в курсе региональных проблем, либо сознательно сбивал с толка членов Конгресса США, которые, даже несмотря на основательно промытые армянскими лоббистами мозги, все-таки пытались разобраться в ситуации.
Один из них спросил у О’Брайена, каким образом США собираются оторвать Армению от России, если у последней там не только военная база, но и действующий до 2044-го года договор.
В ответ дипломат, даже не подумав, возразил, что «…через полтора года срок пребывания российских миротворцев истекает», и что это - «прекрасный шанс для Армении стать ближе к Западу».
Столь вопиющий уровень некомпетентности О’Брайена не соответствует не только посту заместителя госсекретаря США, но даже должности курьера при американском посольстве в Джибути! Специально сообщаю для американских конгрессменов: в 2025 году истекает срок пребывания миротворцев России в Карабахе, то есть в Азербайджане. А военная база России, дислоцированная в армянском городе Гюмри, по договору останется там до 2044-го года.
Еще один конгрессмен спросил О’Брайена в контексте войны с Украиной о реэкспорте из Армении в Россию товаров военного назначения. И получил «исчерпывающий» ответ, в соответствии с которым аэропорт Армении, как и ее государственные границы, находятся под контролем вооруженных сил России, а потому правительство Армении, фактически нарушающее санкционные механизмы США, не несет за это никакой ответственности.
Спрашивается: если Армения не несет ответственность по таким вопросам, как охрана границ и стратегических объектов, если Сюникская область контролируется российскими войсками, а американцы все это знают, то на каком основании Джеймс О’Брайен говорит об ответственности Армении за свою территорию, если, по его же словам, за территорию Армении отвечает Россия?
Однако верхом цинизма О’Брайена стали его замечания по поводу строительства дороги в Нахичевань через территорию Ирана.
В его выступлении суверенное право Азербайджана устанавливать связи со своими соседями не только подверглось сомнению, но и было конкретно оспорено. В ситуации, когда Армения совершенно открыто на протяжении трех лет блокирует строительство Зангезурского коридора, заместитель Госсекретаря США просто не замечает этой позиции и безосновательно апеллирует исключительно к нашей стране.
Вместо резюме
Как известно, история повторяется дважды. И если в 90-х годах ХХ века принятие Сенатом США 907-й поправки было для Азербайджана, испытывавшего все тяготы войны и оккупации, подлинной трагедией, то принятый этим же Сенатом «Акт о защите Армении», ознаменовавший возвращение к символам двойных стандартов, лицемерия и лжи, выглядит не иначе как фарс.
И в самом деле, все это выглядит крайне возмутительно и откровенно глупо, поскольку возрожденный, сильный и независимый Азербайджан будет и дальше идти своим путем, тогда как Соединенные Штаты Америки своими же усилиями теряют самого надежного и стабильного партнера на Южном Кавказе - страну, которая первой после ужасного теракта 11 сентября протянула руку помощи народу США и последней покинула Афганистан, из которого уже убежали все американцы.
Скажу откровенно: столь грубых и разрушающих американо-азербайджанские отношения высказываний от высокопоставленного представителя Госдепартамента США я не ожидал. Видимо, такую же «отмашку» получил и Сенат США.
Впрочем, как принято говорить, что ни делается, все к лучшему. Американцы раскрыли свои карты, показав, что они хотят хаоса, хотят новой войны в регионе. Их интересует возможность рассорить все страны Южного Кавказа, чтобы, оторвав Азербайджан от ключевых стран региона, создать плацдарм для эскалации нового витка кровопролития.
Но в отличии от них, Азербайджан хочет мира и в состоянии защитить и свою Победу, и мир в регионе.