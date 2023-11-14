Самед Сеидов, председатель Комитета Милли Меджлиса по международным вопросам, специально для haqqin.az 01:39

Несправедливость часто объясняют как грубое злоупотребление доверием. Если исходить из этого посыла, то слушания в Конгрессе США, организованные накануне подкомитетом по европейским делам, можно считать весьма убедительным примером подобного злоупотребления. И вот что примечательно: при всей изначальной предвзятости американских конгрессменов в вопросе Карабаха, они выглядели сущими либералами на фоне главного докладчика на слушаниях - заместителя госсекретаря США Джеймса О’Брайена, который, по сути, раскрыл планы госдеповской канцелярии и тем самым окончательно подорвал доверие к себе.

США глумились над Ходжалы Думаю, что эти слушания войдут в «золотой фонд» проявлений субъективизма и необъяснимой предвзятости к Азербайджану, которые, к сожалению, мы довольно часто наблюдаем во внешней политике США. На сей раз на нашу страну всей мощью навалился Госдепартамент США. Видимо, внешнеполитические провалы этого ведомства слишком глубоки и разрушительны, чтобы признать и тем более исправить их до президентских выборов 2024 года. Отсюда и совершенно безосновательные, надуманные обвинения ведомства Энтони Блинкена в адрес каких угодно государств, включая Азербайджан, ссылки на всевозможные противодействия политике США, на заговоры и интриги - словом, на все что угодно, кроме признания ответственности за ошибочные подходы Госдепартамента к оценкам ситуаций в разных регионах мира, включая Южный Кавказ. Но давайте все по порядку. В коллективном сознании азербайджанцев, в ментальности нашего народа навеки осталась не только память о трагедиях, которые мы пережили, но и об отношении к этим ужасающим событиям со стороны других народов и стран. Иными словами, до глубины души прочувствовав боль непоправимых утрат, коснувшихся наших семей и нашей многострадальной Родины, мы испытываем неменьшую боль от отсутствия сочувствия, понимания и справедливости со стороны сильных мира сего. Не хочу об этом вспоминать, но иначе нельзя: было время, когда народ Азербайджана остался один на один со своим горем. Мы были обречены на страдания, на глубокую, непроходящую депрессию, которая должна была закончиться духовной, а затем и физической смертью нашей нации, нашего государства.

Мы были уверенны, что разлетевшиеся по миру кадры кровавых событий 26-го февраля 1992 года, когда озверевшие банды армянских националистов истребили и искалечили в Ходжалах почти семьсот стариков, женщин и детей, помогут мировому сообществу отделить зерна от плевел, жертв от палачей. Но вместо осуждения за преступления против человечности, совершенных Арменией и марионеточным режимом карабахских сепаратистов, ровно через восемь месяцев, 24 октября 1992-го года, Сенат США принимает 907-ю поправку, фактически наказывающую… Азербайджанскую Республику. Со стороны Соединенных Штатов это был не просто акт вопиющей несправедливости, это было еще и публичным глумлением над памятью невинных жертв. А потом весь мир был свидетелем того, как армянские боевики, воодушевленные слепотой международного сообщества, захватывали Кельбаджары и Лачин, разрушали Агдам, стирали с лица земли Физули, Джабраил, Губадлы, Зангелан, вырезали и уничтожали мирное население, превратив в беженцев и вынужденных переселенцев один миллион граждан Азербайджана. Кровоточащий символ несправедливости Те же США даже внимания не обратили на две резолюции Совета безопасности ООН 1993-го года, содержавшие требования о немедленном выводе всех оккупирующих сил из Кельбаджарского района и других недавно оккупированных районов Азербайджана. Да и не собирались обращать, поскольку еще до принятия резолюции Совбеза ООН в 1992 году уже была создана Минская группа ОБСЕ как инструмент «узаконивания незаконности» агрессии Армении против моей страны. Именно поэтому 907-я поправка сохранилась в коллективном сознании азербайджанцев как крайне болезненный, кровоточащий символ несправедливости западного мира к боли, страданиям и оккупации азербайджанского народа. Она нестерпимо саднила душу каждого моего соотечественника еще и потому, что уничтожала нашу веру в справедливость, убивала наши надежды на понимание, сочувствие и сострадание цивилизованного мира.

Я горжусь своим народом, ибо в те трагические дни азербайджанцы не ушли в себя, не озлобились на глухой к их страданиям мир и не замкнулись на собственных проблемах и трагедиях, на что очень рассчитывали наши враги. Мой народ нашел в себе силы и объединился вокруг Ильхама Алиева, который принял на себя историческую миссию возрождения духа и мощи Азербайджана. Именно президент Ильхам Алиев, продолживший дело своего великого отца, фактически заставил мировое сообщество если и не поддерживать в Азербайджан, то как минимум не мешать его развитию. Не отмена, но приостановка действия 907-й поправки, дискриминирующей Азербайджан, которая продлевалась президентами США каждый год, была одним из наиболее весомых доказательств того, что мировая сверхдержава была вынуждена считаться с новыми реалиями. Так было на протяжение последних двадцати лет… Но, как выяснилось, «терпимость» Запада к успехам Азербайджана, к экспоненциальному росту его политического влияния в регионе Южного Кавказа и прогрессу в экономическом развитии имела свои пределы. И этой «красной линией» оказалось… восстановление нашей территориальной целостности, то есть имплементация международно-правовых норм и законов на территории Азербайджанской Республики.

Освободительная 44-дневная война 2020-го года помогла восстановить нашу территориальную целостность, а антитеррористические операции в конце сентября 2023 года позволили водрузить флаг страны в Ханкенди и восстановить полный суверенитет в регионе Карабаха. Что сразу же заставило «прозреть» мировую общественность, которая, судя по всему, не может простить Азербайджану, что он осмелился решить свою судьбу и восстановить историческую справедливость без… участия Запада. Логика США: «Азербайджан выбрал для атаки удобный момент» Именно поэтому, судя по стенограмме слушаний в Конгрессе, отношение США к Азербайджану уже не будет прежним, визиты на высоком уровне будут отменены, а действие злополучной 907-й поправки не будет на сей раз приостановлено (хотя окончательное решение может принять только президент Байден). И весь этот пакет «наказаний» Азербайджана, по словам Джеймса О’Брайена, предложен Госдепартаментом США только для того, чтобы принудить нашу страну к… миру. Я не оговорился: это не Армению, которая 30 лет держала под оккупацией нашу страну, превратил в ад цветущий Карабах и изгнала с родных мест миллион моих соотечественников, собираются наказывать Соединенные Штаты, а Азербайджан. Надо сказать, что логика Джеймса О’Брайена, представлявшего на слушаниях в Конгрессе внешнеполитическое ведомство США, выглядела настолько несостоятельной, что это вызвало резонные вопросы конгрессменов. К примеру, один из них поинтересовался, почему Азербайджан, обеспечивший себе и военный, и дипломатический успехи, предпринял в Карабахе в сентябре антитеррористическую операцию. Зачем ему это было нужно? Ответ О’Брайена может пополнить собой сборник «перлов» дипломатической демагогии: он не стал рассказывать конгрессменам о незаконных вооруженных формированиях Армении, которые Ереван отказывался выводить из Карабаха, о продолжавшихся даже после капитуляции сепаратистов актах террора и минирования территорий, он даже не стал упоминать о так называемых «президентских выборах в Арцахе», проведенных сепаратистами в разгар переговоров с представителями руководства Азербайджана… Не мудрствуя лукаво, Джеймс О’Брайен попросил конгрессменов… не заставлять его обращаться к истории вопроса, в которой, по его мнению, Азербайджан выбрал для военной атаки удобный для себя момент.

Впрочем, поражает не только это. Заместитель госсекретаря США либо не в курсе региональных проблем, либо сознательно сбивал с толка членов Конгресса США, которые, даже несмотря на основательно промытые армянскими лоббистами мозги, все-таки пытались разобраться в ситуации. Один из них спросил у О’Брайена, каким образом США собираются оторвать Армению от России, если у последней там не только военная база, но и действующий до 2044-го года договор. В ответ дипломат, даже не подумав, возразил, что «…через полтора года срок пребывания российских миротворцев истекает», и что это - «прекрасный шанс для Армении стать ближе к Западу». Столь вопиющий уровень некомпетентности О’Брайена не соответствует не только посту заместителя госсекретаря США, но даже должности курьера при американском посольстве в Джибути! Специально сообщаю для американских конгрессменов: в 2025 году истекает срок пребывания миротворцев России в Карабахе, то есть в Азербайджане. А военная база России, дислоцированная в армянском городе Гюмри, по договору останется там до 2044-го года. Еще один конгрессмен спросил О’Брайена в контексте войны с Украиной о реэкспорте из Армении в Россию товаров военного назначения. И получил «исчерпывающий» ответ, в соответствии с которым аэропорт Армении, как и ее государственные границы, находятся под контролем вооруженных сил России, а потому правительство Армении, фактически нарушающее санкционные механизмы США, не несет за это никакой ответственности.