Швеция в шоке: Азербайджан – 120-й в рейтинге ФИФА, мы никогда не проигрывали такой слабой команде!

Разгромное поражение футбольной сборной Швеции (0:3) в Баку в отборочном матче Евро-2024 от национальной команды Азербайджана шокировали шведские СМИ и болельщиков. В скандинавской стране уже поспешили назвать этот проигрыш самым позорным в истории шведской сборной за последние несколько десятков лет.

Сборная Азербайджана занимает 120-е место в рейтинге ФИФА. Никогда ранее Швеция, идущая сейчас на 23-й позиции, не проигрывала команде с таким низким рейтингом.

«Этот проигрыш является историческим минимумом для Швеции, - пишет издание Aftonbladet. - Азербайджан занимает 120-е место в рейтинге ФИФА, а Швеция ни разу не проигрывала сопернику с таким низким показателем за все 30 лет, что существует этот рейтинг».