Вратарь сборной Швеции: «Наши болельщики приехали в Азербайджан, чтобы увидеть это дерьмо»
Голкипер футбольной сборной Швеции Робин Ольсен, пропустивший три мяча от национальной команды Азербайджана (0:3) во вчерашнем отборочном матче чемпионата Европы-2024, после игры был крайне раздосадован.
Особенно обидным для Ольсена получился третий гол, когда на 89-й минуте Эмин Махмудов с центра поля отправил мяч в шведские ворота, далеко покинутые кипером английской «Астон Виллы».
«Нам должно быть стыдно, - цитируют вратаря шведские СМИ. - Это неловко, чертовски неловко».
Он намекнул на то, что в раздевалке шведов после финального свистка было очень напряженно.
«Я разозлился, но то, что произошло в раздевалке, должно остаться там. Я кое-что сказал, но мы оставим это там.
Нам должно быть стыдно. Мне стыдно. И чертовски больно стоять здесь с таким плохим результатом. Мы заслуживаем всю критику, которую получаем.
После игры я подошел к нашим болельщикам и бросил им свой свитер в качестве извинения. Что еще тут можно сделать? Они приехали сюда, чтобы увидеть это дерьмо. Это было самое малое, что я мог сделать.
Это тяжело... Черт возьми, стоять здесь, в Азербайджане... При всем уважении к Азербайджану. Но проиграть эту игру с таким счетом... Этого не должно было случиться».