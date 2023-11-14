Вратарь сборной Швеции: «Наши болельщики приехали в Азербайджан, чтобы увидеть это дерьмо»

Особенно обидным для Ольсена получился третий гол, когда на 89-й минуте Эмин Махмудов с центра поля отправил мяч в шведские ворота, далеко покинутые кипером английской «Астон Виллы».

Голкипер футбольной сборной Швеции Робин Ольсен, пропустивший три мяча от национальной команды Азербайджана (0:3) во вчерашнем отборочном матче чемпионата Европы-2024, после игры был крайне раздосадован.

«Нам должно быть стыдно, - цитируют вратаря шведские СМИ. - Это неловко, чертовски неловко».

Он намекнул на то, что в раздевалке шведов после финального свистка было очень напряженно.

«Я разозлился, но то, что произошло в раздевалке, должно остаться там. Я кое-что сказал, но мы оставим это там.

Нам должно быть стыдно. Мне стыдно. И чертовски больно стоять здесь с таким плохим результатом. Мы заслуживаем всю критику, которую получаем.