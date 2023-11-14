Израиль наказывает «Хезболлу»

В ночь на 17 ноября сирийские государственные СМИ сообщили, что примерно в 1:25 по местному времени ВВС Израиля нанесли удары по объектам в Дамаске и его окрестностях.

По данным агентства SANA, нанесен ущерб. Утверждается, что некоторые ракеты были перехвачены сирийскими ПВО.

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что были атакованы штабы и военные объекты «Хезболлы». В сообщении упомянуты удары по целям в районах Саида Зайнаб и Аль-Бахдалиа (около международного аэропорта Дамаска). Судя по имеющимся данным, есть пострадавшие.

Сколько всего было ракет и на какие цели они летели, не сообщается. Израильская армия комментариев не дает.

Reuters напоминает, что на прошлой неделе Израиль заявлял, что из Сирии был запущен дрон, который попал в школу на другом конце Израиля, в Эйлате, и что израильская армия нанесла ответный удар. Кроме того, 8 ноября Дамаск заявил, что Израиль нанес авиаудары по целям в южной Сирии.