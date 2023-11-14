В Азербайджане землетрясение
На территории Исмаиллинского района Азербайджана произошло землетрясение. Информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Согласно информации, землетрясение магнитудой 3.6 произошло в 04:56 по местному времени. Эпицентр толчков находился в 3 километрах к северу от станции Исмаиллы. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
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