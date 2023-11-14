Деловая элита США бурно аплодирует Си Цзиньпину

На мероприятии, которое прошло вечером 15 ноября в Сан-Франциско, присутствовали свыше 300 человек, среди них владелец Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Apple Тим Кук и глава Prizer Альберт Бурла.

Си в своем выступлении заявил, что Китай — это «одновременно и сверхкрупная экономика, и сверхбольшой рынок». «Миру нужно, чтобы Китай и США работали вместе ради лучшего будущего», — сказал он, подчеркнув, что «Китай готов быть партнером и другом США». Его слова встретили «бурными овациями», отмечает издание.

Председатель КНР добавил: «Вопрос номер один для нас заключается в том, являемся ли мы противниками или партнерами». Если США и Китай будут рассматривать друг друга как соперников, предупредил он, «это приведет только к дезинформированной политике, ошибочным действиям и нежелательным результатам».

Как отметил представитель крупной технологической компании из Сан-Франциско, на мероприятии были все 20 крупнейших американских компаний в Китае. В частности, по пути на встречу основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио сказал FT, что он «рад таким отношениям [с Си Цзиньпином]».

По мнению президента Национального комитета по американо-китайским отношениям, который был одним из организаторов мероприятия, Стивена Орлинса, слова Си выглядят как признание китайским руководством того, что сокращение прямых иностранных инвестиций в страну «частично основано на политике Китая». Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Глава Американской торговой палаты в Китае Майкл Харт заявил FT, что пристальное внимание Пекина к американским предприятиям в стране посылает «неоднозначные сигналы», и он надеется, что дружественная риторика Си просочится сквозь бюрократию.