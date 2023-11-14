СГБ предотвратила теракт в Баку

В Баку предотвращена атака на иностранное посольство, сообщает АПА.

Согласно информации, в ноябре 2023 года М.Х. Гусейнзаде попытался проникнуть в административное здание диппредставительства зарубежной страны в Баку с целью совершения теракта. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности, Гусейнзаде задержали и разоружили.

Ходатайство, поданное следователем Службы государственной безопасности в отношении М.Х.Гусейнзаде, было рассмотрено в Сабаильском районном суде Баку. Решением суда в отношении М.Х. Гусейнзаде избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

М.Х. Гусейнзаде обвиняется по статьям 28, 214.2.3 и 28, 214.2.6 УК Азербайджана.