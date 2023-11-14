Генсек НАТО: Ситуация в Украине сложнее, «чем ожидалось»

Ситуация в Украине сложнее, чем ожидалось, но это не повод прекратить помощь Киеву, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичсом. Об этом информирует РБК.

«Мы должны осознавать, что ситуация на поле боя сложная. Россия не планирует мир, напротив, мы видим, как Россия начала наступательные операции. ...Но факт, что ситуация сложнее, чем ожидалось, это не аргумент против помощи, это аргумент в пользу еще большей помощи Украине», — сказал он.

Столтенберг считает, что США будут продолжать оказывать помощь Украине: «Я езжу по странам НАТО и получаю одно и то же послание о поддержке. Только в последние дни Германия объявила о новой помощи, другие страны НАТО также пообещали помощь».