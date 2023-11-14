США не поддерживают позицию Нетаньяху

США сообщили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что повторная оккупация сектора Газа израильской армией невозможна. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании ABC.

«Мы совершенно ясно дали понять, что повторная оккупация Газы Израилем невозможна, равно как и Газа не может дальше использоваться в качестве платформы для совершения террористических атак... Газа должна находиться под палестинским управлением», - отметил он.

Блинкен подтвердил, что США сказали о своей позиции Нетаньяху. Премьер-министр, как уточняет телеканал, заявлял, что «Израиль в течение неопределенного времени будет нести ответственность за безопасность в Газе».