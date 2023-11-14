Спецслужбы Армении допрашивают Баласаняна
«Бывшего секретаря совбеза» сепаратистского режима в Карабахском регионе Азербайджана Виталия Баласаняна допросили в Службе национальной безопасности Армении.
Согласно сообщению армянских СМИ, это связано с делом против полковника в запасе Норайра Асланяна, которого обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Он находится под арестом уже 5 месяцев и содержится в изоляторе СНБ.
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