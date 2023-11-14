Bugatti выбрала своего официального представителя в Азербайджане

Известный французский производитель роскошных автомобилей Bugatti выбрал своего официального представителя в Азербайджане и Грузии. В новом центре продаж Bugatti в Баку будут представлены все автомобили бренда для потенциальных покупателей. Новый центр Bugatti благодаря соответствию последним стандартам принесет новшество на рынок, используя свой инновационный дизайн. Bugatti, богатая более чем столетней историей, воплощает в себе инновации, скорость и изысканность.

Центр Bugatti в Баку предложит клиентам полный спектр как новых, так и подержанных моделей Bugatti, давая возможность наслаждаться уникальной мощью, скоростью и адреналином, которые прославляют марку Bugatti в мире. Центр Bugatti в Баку создаст возможность получить эксклюзивные индивидуальные преимущества, которые делают каждый автомобиль Bugatti уникальным и отвечающим самым тонким требованиям клиентов.

Официальным представителем Bugatti в Азербайджане и Грузии является компания Nazar Holdings. Владелец компании Али Назар заявил: "Мы очень рады привести бренд Bugatti в Баку. Bugatti всегда была символом непревзойденной скорости и роскоши. Мы с нетерпением ждем, чтобы предложить эти уникальные автомобили самым искушенным автомобильным энтузиастам Азербайджана".

Центр Bugatti в Баку - не только место для приобретения автомобилей, это и место, где единомышленники смогут собираться для разделения своей страсти к инновациям в автомобильной индустрии. Центр Bugatti в Баку, расположенный по адресу: улица Узеира Гаджибейли, 57, с командой специалистов поддержит каждого владельца Bugatti.

Nazar Holdings представляет различные бренды люксовых автомобилей на Южном Кавказе. Для получения дополнительной информации: телефон 012 424 77 77, а также www.bugatti.com.

О Bugatti

Bugatti Automobiles S.A.S. - французская автомобилестроительная компания, специализируется на выпуске легковых автомобилей класса люкс под маркой Bugatti. Основана Этторе Бугатти в 1909 году, бренд славится созданием автомобильных шедевров, сочетающих в себе изящество и инженерное совершенство.