Французский сенатор накачал женщину-депутата наркотиком

По данным издания, инцидент произошел 15 ноября в доме политика. Женщина-депутат, чье имя не указывается, будучи у него в гостях, немного выпила, после чего начала плохо себя чувствовать и попала в больницу. «Она была госпитализирована для прохождения обследования, у нее взяты пробы, анализ которых показал наличие экстази в ее организме», – говорится в информации.

Депутат написала заявление в полицию, указав, что наркотик ей подсыпали, чтобы изнасиловать.

Спустя несколько часов сенатора задержали. Если Геррио признают виновным, ему будет грозить до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 75 тысяч евро.

По данным парижской прокуратуры, член сената находится под арестом в полиции за «введение человеку без его ведома вещества, которое может ухудшить его проницательность или контроль над его действиями, с целью совершения сексуального насилия». При обыске в доме сенатора был найден небольшой пакетик с этим препаратом. Геррио отрицает какие-либо сексуальные намерения.