«Азерикард»: первые шаги к международному расширению фото
Руководство компании «Азерикард», представленное генеральным директором Фаридом Гулиевым и заместителем генерального директора по развитию и поддержке бизнеса Закиром Ахмедовым, приняло участие в форуме Caspian Energy Investment Forum Tashkent 2023.
Мероприятие проходило с 13 по 15 ноября в Ташкенте. В рамках форума были проведены встречи с представителями ведущих местных организаций.
Генеральный директор «Азерикард» Фарид Гулиев на форуме ознакомил участников с ключевыми достижениями и стратегическими целями компании, уделив особое внимание новому инновационному продукту - TezÖdə.
Делегация «Азерикард» провела переговоры с руководством Ассоциации банков Республики Узбекистан, Национального офиса по трансферу инноваций и технологий, Государственного агентства по развитию инноваций, IT-парка Узбекистана, экосистемы UZUM и ряда коммерческих банков.
Особое внимание было уделено обсуждению перспектив внедрения TezÖdə в Республике Узбекистан. Участники встреч выразили большой интерес к данному продукту и обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.
В ходе переговоров были достигнуты предварительные договоренности о подписании меморандумов и соглашений о сотрудничестве с ключевыми государственными и коммерческими организациями Республики Узбекистан.