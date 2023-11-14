Руководство компании «Азерикард», представленное генеральным директором Фаридом Гулиевым и заместителем генерального директора по развитию и поддержке бизнеса Закиром Ахмедовым, приняло участие в форуме Caspian Energy Investment Forum Tashkent 2023.

Мероприятие проходило с 13 по 15 ноября в Ташкенте. В рамках форума были проведены встречи с представителями ведущих местных организаций.

Генеральный директор «Азерикард» Фарид Гулиев на форуме ознакомил участников с ключевыми достижениями и стратегическими целями компании, уделив особое внимание новому инновационному продукту - TezÖdə.

Делегация «Азерикард» провела переговоры с руководством Ассоциации банков Республики Узбекистан, Национального офиса по трансферу инноваций и технологий, Государственного агентства по развитию инноваций, IT-парка Узбекистана, экосистемы UZUM и ряда коммерческих банков.