В Ереване прогремел взрыв: есть жертвы

Взрыв прогремел в здании Ереванского госуниверситета, погиб один человек, передают армянские СМИ.

«Взрыв произошел в здании химического факультета Ереванского государственного университета... Три человека были доставлены в больницу с ожогами, на месте происшествия обнаружено тело одного погибшего... Один сотрудник патрульно-постовой службы отравился дымом во время эвакуационных работ», - говорится в сообщении.

МВД Армении пока официально об инциденте не сообщило. Минздрав Армении подтвердил случай смерти в результате взрыва. Еще трое пострадали и доставлены в больницу.