Совместная инициатива «Changan Азербайджан» и ФК «Карабах» фото
9 ноября в Азербайджане состоялся матч «Карабах» – «Байер-04». Одной из главных запоминающихся особенностей этой игры стало совпадение даты 9 ноября с Днем Государственного флага.
За день до игры местная команда ФК «Карабах» под девизом «Давайте с гордостью размахнем нашим флагом!» обратилась к своим подписчикам посредством соцсетей и призвала их принести флаги на стадион.
Одним из незабываемых моментов вечера стала хореография Государственного флага, организованная по инициативе «Changan Азербайджан» совместно с клубом «Карабах».
Кроме того, для всех любителей автомобилей в этот день была организована частная фан-зона Changan под девизом «Мы вместе для победы», цель которой – донести до зрителей мысль о том, что победы неизбежны, когда мы объединяемся под единым флагом.
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