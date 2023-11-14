9 ноября в Азербайджане состоялся матч « Карабах » – «Байер-04». Одной из главных запоминающихся особенностей этой игры стало совпадение даты 9 ноября с Днем Государственного флага.

За день до игры местная команда ФК «Карабах» под девизом «Давайте с гордостью размахнем нашим флагом!» обратилась к своим подписчикам посредством соцсетей и призвала их принести флаги на стадион.

Одним из незабываемых моментов вечера стала хореография Государственного флага, организованная по инициативе «Changan Азербайджан» совместно с клубом «Карабах».