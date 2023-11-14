Минздравы Азербайджана и Кубы договариваются о сотрудничестве фото
Продолжается визит делегации, возглавляемой министром здравоохранения Азербайджанской Республики Теймуром Мусаевым, в Республику Куба.
Между Азербайджаном и Кубой подписан «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинской науки. Меморандум предусматривает сотрудничество в сфере здравоохранения, совместные инициативы и применение передовых технологий в медицине.
Документ подписали министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и министр общественного здравоохранения Кубы Хосе Анхель Портал Миранда.
Цель меморандума — это укрепление систем здравоохранения, расширение институциональной базы обеих стран, содействие развитию общественного здравоохранения и реализация программ сотрудничества.
Основными направлениями сотрудничества в подписанном документе определены академический и научный обмен опытом, совместная деятельность в сфере фармацевтики и биотехнологий, сотрудничество в области последипломного образования и медицинского туризма. В то же время меморандум охватывает обмен информацией в области инфекционных, хронических неинфекционных, онкологических заболеваний, диабета, а также в высокоточной хирургии.
Меморандум также предусматривает организацию совместных конференций и тренингов для медицинских работников.
После подписания документа состоялась двусторонняя встреча с участием делегаций обеих министерств. Подчеркнув важность подписанного меморандума, Теймур Мусаев и Хосе Анхель Портал Миранда отметили, что этот документ сыграет важную роль в укреплении двусторонних отношений в сфере развития здравоохранения и реализации конкретных возможностей, а также поспособствует развитию медицинской науки.
На встрече также были обсуждены дальнейшие направления сотрудничества.