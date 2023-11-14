Между Азербайджаном и Кубой подписан «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинской науки. Меморандум предусматривает сотрудничество в сфере здравоохранения, совместные инициативы и применение передовых технологий в медицине.

Основными направлениями сотрудничества в подписанном документе определены академический и научный обмен опытом, совместная деятельность в сфере фармацевтики и биотехнологий, сотрудничество в области последипломного образования и медицинского туризма. В то же время меморандум охватывает обмен информацией в области инфекционных, хронических неинфекционных, онкологических заболеваний, диабета, а также в высокоточной хирургии.

Цель меморандума — это укрепление систем здравоохранения, расширение институциональной базы обеих стран, содействие развитию общественного здравоохранения и реализация программ сотрудничества.

Меморандум также предусматривает организацию совместных конференций и тренингов для медицинских работников.

После подписания документа состоялась двусторонняя встреча с участием делегаций обеих министерств. Подчеркнув важность подписанного меморандума, Теймур Мусаев и Хосе Анхель Портал Миранда отметили, что этот документ сыграет важную роль в укреплении двусторонних отношений в сфере развития здравоохранения и реализации конкретных возможностей, а также поспособствует развитию медицинской науки.

На встрече также были обсуждены дальнейшие направления сотрудничества.