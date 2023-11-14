Байден подписал временный бюджет без помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании федерального правительства, позволяющий избежать приостановки его работы.

Подписанный документ предполагает финансирование работы федеральных ведомств до 19 января 2024 года и не содержит помощь для Украины и Израиля, передает BBC.

В сентябре Байдену удалось избежать шатдауна, утвердив временный бюджет на 45 дней. Помощь Украине в него тогда также не была включена, а война между Израилем и ХАМАС еще не началась.