Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область

Минобороны РФ сообщило, что в пятницу, 17 ноября, около 8:00 мск была пресечена «попытка Украины» атаковать с помощью БПЛА самолетного типа объекты на территории России.

Как отмечается в сообщении российского оборонного ведомства, над территорией Смоленской области дежурными средствами ПВО были сбиты три украинских БПЛА.

16 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что в связи с участившимися атаками со стороны Украины во всех регионах Центрального федерального округа усилена противовоздушная оборона, а также патрулирование критически важных объектов.