Арестованы сотрудники таможенного поста «Садарак»

В прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана продолжается следствие по уголовному делу, возбужденному по факту бесконтрольного перемещения лекарственных средств из Турецкой Республики на территорию Азербайджана с таможенного поста «Садарак».

АзерТАдж передает, что в качестве обвиняемых привлечены двое сотрудников таможенного поста «Садарак» Нахчыванского главного таможенного управления, которым предъявлены обвинения по статьям 200-1.2.2 (незаконный оборот лекарственных средств группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. В отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Предварительное следствие по данному делу продолжается.