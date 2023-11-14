Иран предупредил США

Власти Ирана по дипломатическим каналам проинформировали США, что не хотят разрастания масштабов войны между Израилем и движением ХАМАС. Об этом сообщил министр иностранных дел исламской республики Хоссейн Амир Абдоллахиан.

«В ответ США мы сказали, что Иран не хочет распространения войны, но из-за подхода, принятого США и Израилем в регионе, если преступления против жителей Газы и Западного берега не прекратятся, возможен любой вариант, более широкий конфликт может оказаться неизбежным», - заявил он в интервью британской газете Financial Times.

По словам Абдоллахиана, «за последние 40 дней Иран и США обменивались сообщениями через американский отдел посольства Швейцарии в Тегеране».

FT отмечает, что министр исключил возможность прямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном.