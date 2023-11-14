ЦАХАЛ захватил смертоносный арсенал «Исламского джихада»

«Отмечается, что войска ЦАХАЛ взяли под контроль опорный пункт командира северного командования «Исламского джихада». В опорном пункте находятся кабинеты высокопоставленных террористов организации и стратегический объект по производству оружия. В ходе рейда войска обнаружили тяжелые ракеты, беспилотники и другое оружие. Войска нанесли удар по посту», — говорится в сообщении.

Армия также заявила о проведении операции в школе, где, по их данным, скрывались бойцы ХАМАС. В ходе этой операции были уничтожены несколько боевиков, а также обнаружено значительное количество оружия.

Дополнительно армия отметила, что в ходе целенаправленных рейдов в районах сектора Газа было найдено различное оборудование и вооружение.