ЦАХАЛ захватил смертоносный арсенал «Исламского джихада»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль опорный пункт командира северного командования палестинского движения «Исламский джихад» в секторе Газа, сообщает пресс-служба армейской группировки.
«Отмечается, что войска ЦАХАЛ взяли под контроль опорный пункт командира северного командования «Исламского джихада». В опорном пункте находятся кабинеты высокопоставленных террористов организации и стратегический объект по производству оружия. В ходе рейда войска обнаружили тяжелые ракеты, беспилотники и другое оружие. Войска нанесли удар по посту», — говорится в сообщении.
Армия также заявила о проведении операции в школе, где, по их данным, скрывались бойцы ХАМАС. В ходе этой операции были уничтожены несколько боевиков, а также обнаружено значительное количество оружия.
Дополнительно армия отметила, что в ходе целенаправленных рейдов в районах сектора Газа было найдено различное оборудование и вооружение.