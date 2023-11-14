В Санкт-Петербурге состоялась встреча министров культуры Азербайджана и России. Об этом сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

В рамках визита министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой. Во встрече принимал участие и посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу.