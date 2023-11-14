Министры культуры Азербайджана и России встретились в Петербурге фото
В Санкт-Петербурге состоялась встреча министров культуры Азербайджана и России. Об этом сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.
В рамках визита министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой. Во встрече принимал участие и посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу.
Были обсуждены перспективы развития культурных связей между двумя странами, подчеркнута важность организации дней культуры.
Министр культуры Азербайджана пригласил Ольгу Любимову на VI Всемирный форум межкультурного диалога, который пройдет в Баку в 2024 году.
В завершение встречи министру культуры РФ была подарена книга «Шуша выше вершины».