Очередная атака на американскую базу

Беспилотник нанес удар по авиабазе Аль-Харир, на которой располагаются американские и международные силы, на севере Ирака, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Информация о причиненном ущербе пока не приводится. Ответственность за нападение взяла на себя организация «Исламское сопротивление Ирака».

БПЛА, как утверждают в организации, поразил заданную цель.

11 и 9 ноября база также подвергалась атаке беспилотника. Согласно подсчетам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, с 17 октября по 7 ноября силы США на Ближнем Востоке были атакованы 40 раз. 22 атаки были совершены в Ираке, 18 - в Сирии.