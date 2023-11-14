У сына Кадырова уже с десяток наград

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Адам, был награжден новыми орденом и медалью. Теперь в его коллекции девять государственных наград , сообщают российские СМИ.

Министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев сообщил, что Адаму Кадырову были вручены орден "Трудовая доблесть России" и медаль "За вклад в развитие Российского университета спецназа". Церемония награждения прошла в Российском университете спецназа.

В августе Адам Кадыров участвовал в избиении в СИЗО 19-летнего Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. После этого власти нескольких российских регионов вручили ему награды, а в Чечне его назначили руководителем отдела по обеспечению безопасности.