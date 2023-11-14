В Мингячевире вспышка опасного заболевания у детей

В Мингячевире за последние несколько дней шестеро детей, четыре мальчика и две девочки, обратились в детское отделение центральной городской больницы с подозрением на гепатит. У них диагностировали неуточненный острый вирусный гепатит.

Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, дети были доставлены в Клиническую детскую больницу №2 имени Караева при Клиническом медицинском центре, где продолжат лечение. Состояние одного из пациентов тяжелое, остальных – стабильное.

Как школьники умудрились заразиться опасным вирусом, не сообщается.

Вирус гепатита А – воспаление печени, вызванное вирусами. Заболевание чаще встречается в регионах с низким уровнем жизни.