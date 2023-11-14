Ведущую телеканала Space «реабилитировали»

В Ясамальском районном суде Азербайджана вынесено решение о восстановлении на работе известной телеведущей Замиры Дадашевой, которая ранее была уволена с телеканала Space. Об этом haqqin.az сообщил адвокат Садиг Расулов.

Решение было принято под председательством судьи Гюнель Акберли.

Суд удовлетворил требование адвоката о восстановлении Дадашевой на ее прежнем рабочем месте и выплате заработной платы за период, что она не работала. Решение последовало после того, как Государственная служба трудовой инспекции оштрафовала руководителя телеканала Space Вадо Коровина на 1 700 манатов за нарушения трудового законодательства.

Несмотря на обжалование Коровиным решения инспекции, суд оставил штраф в силе, ссылаясь на неправильное определение рабочих часов в трудовом договоре Дадашевой.