Леонид Швец, автор haqqin.az 13:01

Джо Байден насчитал 68 часов личных бесед с Си Цзиньпином за всю историю их взаимных отношений, включая два президентства Барака Обамы, когда он выполнял роль вице-президента. Четыре часа в Сан-Франциско – одни из самых важных в этом знакомстве. Важность встречи лидеров США и Китая обусловлена чрезвычайной серьезностью момента. В Европе идет самая тяжелая война после Второй мировой, в которой прямо или косвенно задействованы десятки стран. В октябре полыхнуло на Ближнем Востоке. К счастью, пожар не распространяется за пределы сектора Газа, но такая перспектива некоторое время зримо просматривалась.

В этих обстоятельствах как никогда требуется взвешенная позиция «единственных взрослых в комнате» – стран, которые должны тщательно просчитывать свои шаги на международной арене, поскольку последствия их действий в силу масштаба и влиятельности имеют глобальный резонанс. И да, таких стран сейчас две. В идеале США и Китаю необходимо находиться в постоянном контакте и если не координировать свою политику, то добиваться четкого понимания другой стороной своих действий, чтобы избежать риска неправильных трактовок и запуска эскалации. Не надо при этом впадать в наивность. Китай внимательно следил и следит за тем, как реагирует Запад на желание России «всем показать». Если бы Кремлю удалось, устроив кровавую бойню в Украине, выявить неготовность США и их партнеров противостоять попытке пошатнуть мировой миропорядок, неспособность эффективно ответить на вызов, в Пекине бы не расстроились. Если бы призыв ХАМАС к мусульманским странам нашел в них отклик, выходящий за рамки дипломатического недовольства, а пропалестинские протесты в западных странах переросли бы в массовые беспорядки, китайское руководство получило бы дополнительные свидетельства неспособности «первого мира» противостоять недовольству глобального Юга. Взоры недовольных поневоле обратились бы на Китай.

Но Запад худо-бедно удары последнего времени держит и упускать доминирующие позиции не собирается. А выходки авантюристов-самоубийц-старцев причиняют заметный вред мировому экономическому росту, значительная доля которого приходилась на Китай и позволяла ему поддерживать рекордные темпы развития. Теперь это в прошлом. «У них реальные проблемы, друзья», - заявил Байден накануне встречи с Си. В этих условиях Китай вовсе не настроен на активное противостояние со Штатами, ровно наоборот, о чем и засвидетельствовал визит Си Цзиньпина на форум лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Характерна речь китайского лидера на встрече с представителями американского бизнеса. Вот некоторые цитаты из нее. «Однажды начатое дело китайско-американской дружбы не может быть пущено под откос на полпути. Дерево дружбы наших народов выросло высоким и крепким и выдержит натиск любого ветра или бури». «Китай готов быть партнером и другом США. Фундаментальные принципы, которым мы следуем в отношениях между Китаем и США, – это взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество». «Китай не намерен бросать вызов Соединенным Штатам или свергать их. Мы рады видеть уверенные, открытые, постоянно растущие и процветающие Соединенные Штаты. Точно так же Соединенным Штатам не следует делать ставки против Китая или вмешиваться во внутренние дела Китая».