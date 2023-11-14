Прогноз погоды на завтра

18 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, вечером временами возможен дождь, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем 14-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана завтра ожидается преимущественно без осадков, однако ночью в ряде восточных районов возможны кратковременные осадки. Утром в некоторых районах будет туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 14-19° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.