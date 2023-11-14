В селе Шахагаджи Астаринского района (расположено в 20 километрах от районного центра) активизировался оползень, возникла угроза для около 50 домов, расположенных вблизи реки Пенсарчай. Оползень нанес серьезный ущерб хозяйству, постройкам и садам во дворах жителей, дорога к нескольким домам размыта. Об этом haqqin.az сообщили сами жители села.

По их словам, такие оползни происходили и ранее. Река смыла слой почвы, расширилась на 20-25 метров с обоих берегов.

В настоящее время осадков не наблюдается, но если в последующие дни дожди продолжатся, ситуация усложнится.

Заместитель представителя исполнительной власти в селе Шахагаджи Рамиль Гасанов сказал haqqin.az, что между домами и местом оползня есть расстояние. Однако это не дает оснований говорить о том, что дома защищены от опасности.