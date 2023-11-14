Глава «Кудс» обещает стоять за ХАМАС до конца
Командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани заявил командиру «Бригад Аль-Кассам», что Израилю не позволят господствовать над сектором Газа, передает Iran Press.
«Вы создали великую эпопею под названием «Потоп Аль-Аксы», которая ясно показала слабость и хрупкость израильского режима и продемонстрировала, что этот режим на самом деле слабее паутины», — заявил Каани в своем обращении.
Он повторил, что после «Потопа Аль-Аксы» Палестина и регион не будут прежними. Каани отметил, что начатая «Бригадами Аль-Кассам» 7 октября операция показала, что сопротивление Газы способно «на инициативу и новаторство».
«Ваши братья едины с вами в оси сопротивления (шиитские группировки Ирака, Сирии, Ливана и других стран – ред.) и не позволят врагам достичь своих грязных целей в Газе и Палестине. Мы стоим за нашим братским обещанием, которое нас объединяет, и заверяем вас, что сделаем все необходимое в этой исторической битве», — утверждает Каани.