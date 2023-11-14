Фантастический гол Эмина Махмудова с центра поля в ворота сборной Швеции во вчерашнем отборочном матче Евро-2024 настолько обрадовал главного тренера национальной команды Азербайджана Джанни Де Бьязи, что итальянец на мгновение потерял контроль над эмоциями.

Именно в этот момент он почему-то зарядил ногой в своего помощника Арифа Асадова.

Затем Де Бьязи скажет: «У нас прекрасные отношения с Арифом Асадовым. В футболе иногда 60-летние мужчины ведут себя как дети. Это был всего-навсего момент радости».

А вот что сказал об этом странном эпизоде Ариф Асадов.

«Когда был забит третий гол, мы все обрадовались, - цитирует тренера Fanat.az. – Еще и потому, что гол получился великолепным. То, что сделал Де Бьязи - это жест радости. Я бы не сказал, что это был именно удар. Просто радость главного тренера, которая шла изнутри. Нужно позитивно смотреть на такие вещи».