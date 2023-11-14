Зеленский сообщил, что Россия готовит госпереворот
Президент Владимир Зеленский заявил западным журналистам, что российские спецслужбы хотят устроить переворот в Украине.
По его словам, Москва стремится посеять раскол и хаос внутри украинского общества, итогом которого должно стать смещение президента.
«У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров. Есть план дезинформации, известный как «Майдан-3», - сказал Зеленский.
Он отметил, что Майдан для россиян - это переворот, а поэтому операция понятна.
Также глава государства заявил, что Украина не пойдет на любые формы переговоров с Россией, которые будут напоминать замороженный конфликт.