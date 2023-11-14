Израиль может допустить Махмуда Аббаса к управлению Газой

«Палестинская администрация должна провести значительные реформы, чтобы это стало возможным», – отметил источник, комментируя недавние заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

После начала военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа США неоднократно призывали Израиль заранее определиться, кто будет управлять анклавом после устранения ХАМАС.

Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ сохранит общий контроль над безопасностью в анклаве на неопределенный срок после войны, что вызвало неодобрение со стороны госсекретаря США Энтони Блинкена и других официальных лиц.

По информации источника, знакомого с ситуацией, Израиль ведет конфиденциальную работу по разработке послевоенных планов в отношении сектора Газа и уже обратился к Соединенным Штатам для начала совместного диалога по этому вопросу.

Однако, как указывает источник, в Вашингтоне наблюдается некоторый беспорядок по данному вопросу, в работе которого участвуют чиновники из Белого дома и Государственного департамента.

«Мы все еще не знаем, кто будет руководить этим в администрации», – подчеркнул источник.