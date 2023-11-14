Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что пока не отказался от iPhone, но предупредил о «небезопасности американской техники».

«Кто-то (в администрации президента РФ) пользуется iPhone, кто-то уже отказался. Я еще пользуюсь iPhone», - сказал Песков.

Говоря о критике в России «всего западного», Песков заметил, что, «наверное, правильно всегда ориентироваться на лучшее». «И ведь, согласитесь, что iPhone - это прекрасное изобретение.

И операционная система, и iOS (операционная система, разработанная американской компанией Apple) - это то, что мы пока не смогли сделать у себя», - констатировал пресс-секретарь главы государства.

«Но мы должны при этом помнить, что эта система совершенная для них (США), но не для нас, потому что она уязвима с точки зрения обеспечения безопасности и, как мы говорим, сохранности персональных данных», - подчеркнул Песков.