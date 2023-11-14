Рейд прошел в ночь на пятницу и, как утверждается, был направлен на «обнаружение взрывных устройств, принадлежащих местным террористическим группировкам».

Во время операции в лагере Дженин на оккупированном Западном берегу в пятницу израильскими военными было убито "по меньшей мере пять террористов". Это следует из сообщения ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ сообщил, что израильский дрон атаковал группу боевиков, обстреливавших участников операции. Пограничная полиция заявила о задержании семи разыскиваемых палестинцев в Дженине, включая члена местной террористической группировки Касема Джабари.

Также сообщается, что группа боевиков пыталась уйти на автомобилях и скорой помощи, рассчитывая спрятаться в городской больнице "Ибн Сина". Пограничная полиция остановила одну из машин у больницы и задержала одного боевика, при этом в машине были обнаружены три автомата.

Арабский телеканал Al Jazeera сообщал, что ночью Армия обороны Израиля окружила больницу и потребовала эвакуации персонала и пациентов. На опубликованных видеозаписях видно, как люди покидают здание под звуки светошумовых гранат и выстрелов, в то время как израильский БТР находится на улицах города.

После начала боевых действий между ХАМАС и Израилем 7 октября на Западном берегу Иордана происходят регулярные столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. Согласно заявлению израильских властей, с тех пор было арестовано более 1000 палестинцев, примерно 700 из которых связаны с группировкой ХАМАС.

Израиль отчитался о "ликвидации пятерых террористов" в Дженине pic.twitter.com/62Zik5VlXk — Bellman13 (@Bellman138) November 17, 2023