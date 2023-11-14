У Пашиняна хотят помириться до Нового года

Секретарь правящей парламентской фракции Армении «Гражданский договор» Артур Ованнисян не исключил того, что мирный договор с Азербайджаном может быть подписан до конца текущего года.

«Армянская сторона сделает все для этого», - заверил парламентарий на брифинге.

Другой депутат от правящей фракции Геворк Папоян заявил, что в рамках процесса нормализации отношений с Азербайджаном предстоит тяжелая дипломатическая работа.

«Имеющиеся «на земле» наработки дают сторонам возможность пойти на подписание мирного договора. Безусловно, есть препятствия. В противном случае договор, возможно, уже сегодня был бы подписан», - сказал Папоян.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил армянским журналистам, что Ереван готов продолжить переговоры с Баку и по возможности до конца года подписать мирное соглашение.