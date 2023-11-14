13:59

В UNEC состоялась III Международная научно-практическая конференция на тему «Цифровая экономика: Современные вызовы и реальные возможности». В конференции приняли участие заместитель министра экономики Самед Баширли, заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов, генеральный директор Института информационных технологий МНО академик Расим Алигулиев, исполнительный директор Центра анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров, руководитель Института систем управления МНО академик Али Аббасов, ректор, профессор Адалат Мурадов, депутаты, представители общественности.

Перед мероприятием участники возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева.

Ректор UNEC Адалат Мурадов поприветствовал участников конференции и сообщил, что традиционно на ежегодной конференции обсуждаются актуальные вопросы, связанные с цифровой экономикой и цифровизацией высшего образования. Подчеркнув необходимость и неизбежность цифровизации высшего образования, ректор отметил, что UNEC стал цифровым университетом. Он рассказал, что с прошлого учебного года дисциплины преподаются с использованием адаптивных, трансформированных образовательных методов, продолжается применение инноваций в этом направлении. Ректор отметил, что отсутствие открытых дискуссий по вопросам цифровизации высшего образования создает условия для формирования заблуждений в обществе, подчеркнул важность обсуждения вопросов образования с заинтересованными сторонами. А.Мурадов сообщил, что новую модель высшего образования он видит в переходе к цифровым навыкам, адаптивному и трансформируемому методу обучения, навыкам XXI века и проектному образованию.

Заместитель министра экономики Самед Баширли рассказал о предстоящих задачах и положительных результатах, которых предстоит достичь в направлении перехода к цифровой экономике. Заместитель министра сообщил, что в целях обеспечения устойчивого развития страны готовится стратегия экономики следующего поколения Азербайджана и что эта стратегия создаст широкую основу для усиления трансформации бизнеса и создания модельных предприятий и техноцентров, предусматривающих широкое применение технологий 4Sim. Он выразил уверенность, что конференция внесет важный вклад в формирование среды цифровой экономики в стране. Заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов рассказал о мировых тенденциях в сфере цифровой экономики, обязанностях госучреждений в этом направлении, а также деятельности инновационных центров, созданных в вузах. Он сообщил, что при поддержке агентства в 2023-2024 годах студентами и выпускниками UNEC было создано более 20 стартапов, вносящих вклад в экосистему. В настоящее время UNEC является университетом с наиболее активной инновационной деятельностью.