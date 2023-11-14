Современные вызовы цифровой экономики обсуждают в UNEC фото
В UNEC состоялась III Международная научно-практическая конференция на тему «Цифровая экономика: Современные вызовы и реальные возможности».
В конференции приняли участие заместитель министра экономики Самед Баширли, заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов, генеральный директор Института информационных технологий МНО академик Расим Алигулиев, исполнительный директор Центра анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров, руководитель Института систем управления МНО академик Али Аббасов, ректор, профессор Адалат Мурадов, депутаты, представители общественности.
Перед мероприятием участники возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева.
Ректор UNEC Адалат Мурадов поприветствовал участников конференции и сообщил, что традиционно на ежегодной конференции обсуждаются актуальные вопросы, связанные с цифровой экономикой и цифровизацией высшего образования. Подчеркнув необходимость и неизбежность цифровизации высшего образования, ректор отметил, что UNEC стал цифровым университетом. Он рассказал, что с прошлого учебного года дисциплины преподаются с использованием адаптивных, трансформированных образовательных методов, продолжается применение инноваций в этом направлении.
Ректор отметил, что отсутствие открытых дискуссий по вопросам цифровизации высшего образования создает условия для формирования заблуждений в обществе, подчеркнул важность обсуждения вопросов образования с заинтересованными сторонами. А.Мурадов сообщил, что новую модель высшего образования он видит в переходе к цифровым навыкам, адаптивному и трансформируемому методу обучения, навыкам XXI века и проектному образованию.
Заместитель министра экономики Самед Баширли рассказал о предстоящих задачах и положительных результатах, которых предстоит достичь в направлении перехода к цифровой экономике. Заместитель министра сообщил, что в целях обеспечения устойчивого развития страны готовится стратегия экономики следующего поколения Азербайджана и что эта стратегия создаст широкую основу для усиления трансформации бизнеса и создания модельных предприятий и техноцентров, предусматривающих широкое применение технологий 4Sim. Он выразил уверенность, что конференция внесет важный вклад в формирование среды цифровой экономики в стране.
Заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов рассказал о мировых тенденциях в сфере цифровой экономики, обязанностях госучреждений в этом направлении, а также деятельности инновационных центров, созданных в вузах. Он сообщил, что при поддержке агентства в 2023-2024 годах студентами и выпускниками UNEC было создано более 20 стартапов, вносящих вклад в экосистему. В настоящее время UNEC является университетом с наиболее активной инновационной деятельностью.
Исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров рассказал о положительном влиянии цифровизации на экономические процессы, тенденциях в управлении, предоставлении услуг и применении современных технологий в повседневной жизни. В то же время он поделился своим мнением о влиянии технологий четвертой промышленной революции на получение образования и учебное поведение людей, формы оплаты, общий обмен информацией, а также использование государственных услуг.
Гендиректор Института информационных технологий МНО академик Расим Алигулиев назвал конференцию национальным саммитом, который объединяет различные институты страны и имеет большое значение в условиях цифровой экономики, реагируя на глобальные вызовы, а также поддерживает государственную политику страны. Академик рассказал об инновациях, которые принесла 4-я промышленная революция, положительных и отрицательных последствиях искусственного интеллекта в контексте технологических вызовов. Он подчеркнул важность подготовки комплексных программ, основанных на научно-теоретических знаниях, связанных с формированием и развитием цифровой экономики.
Генеральный директор Института систем управления МНО академик Али Аббасов рассказал о влиянии искусственного интеллекта на цифровую экономику, проблемах, возникающих в этом направлении и путях их решения.
Конференция продолжилась пленарным заседанием.