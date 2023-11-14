Плати с QR – участвуй в лотерее m10Şans

QR-покупки с m10 теперь как кешбэк, так и возможность участвовать в лотерее. Стать обладателем автомобиля VolksWagen ID.4 можно, присоединившись к лотерее, которая пройдет с 15 ноября 2023 года по 10 января 2024 года. В рамках лотереи m10Şans пользователи m10 могут также выиграть ценные подарки и различные денежные призы.

Для участия в лотерее



- достаточно оплатить QR 5 ₼ и выше в любом месте через приложение м10.

- 1 платеж на сумму 5 ₼ и выше по QR через приложение m10 равен 1 шансу.

- Больше QR-платежей – значит, больше шансов.

- В m10 нет ограничений на количество QR-платежей.

Подарки

- 1 автомобиль – VolksWagen ID.4

- 10 iPhone 15 (128 Гб)

- 10 Apple Watch SE 2 44 мм

- 10 Airpods 3

- 10 Samsung S22 (128 Гб)

- 10 призов по 500 ₼ на кошелек m10

- 100 призов по 100 ₼ на кошелек m10.

Каждый пользователь m10 может победить лишь один раз. Победители лотереи будут объявлены в прямом эфире 25 января 2024 года и на социальных страницах m10.

С m10 от PashaPay вы можете платить QR более чем в 10 000 точках, m10 максимально упрощает жизнь с минимальным использованием наличных денег.