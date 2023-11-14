Армения и Грузия договорились сотрудничать в военной сфере
Главы оборонных ведомств Армении и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества между министерствами, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
Отмечается, что 17 ноября министр обороны Армении Сурен Папикян в административном комплексе МО принял прибывшего с официальным визитом в Армению министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе.
В ходе встречи стороны высоко оценили нынешний уровень сотрудничества. Были обсуждены вопросы армяно-грузинского сотрудничества в сфере обороны и региональной безопасности.
Стороны представили друг другу детали проводимых в Вооруженных силах обеих стран реформ.