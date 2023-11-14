Ереван обсуждает мир с Баку по всем каналам

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с помощником генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчей, сообщил сам Григорян на своей странице в Facebook.

«На встрече мы обсудили процесс переговоров по урегулированию армяно-азербайджанских отношений, я представил подход армянской стороны в рамках процесса урегулирования», - говорится в публикации.